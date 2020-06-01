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Архив - Культура

Стали известны победители музыкальной премии "Золотая Жар-Птица 2020"

01.06.2020 11:00
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Стали известны победители музыкальной премии "Золотая Жар-Птица 2020"

31 мая в 20 часов в эфире телеканала M2 состоялась легендарная музыкальная премия "Золотая Жар-Птица". В связи с пандемией коронавируса одна из самых грандиозных музыкальных премий состоялась в телевизионном формате, сообщает Телеканал новостей «24».
Обладателями премии "Золотая Жар-Птица 2020" стали:
Певица года: Настя Каменских
Певец года: Олег Винник
Поп-группа: Время и Стекло
Рок-группа: БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Хит года: Время и Стекло – Дым
Клип года: THE HARDKISS – Жива
Баллада года: Тина Кароль & Юлия Санина – Вільна
Народный хит: Настя Каменских – Обіцяю
Денс-хит: Время и Стекло – Дым
Инди: TVORCHI



Теги: Украина, музыка, премия
 
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