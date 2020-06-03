Время и Стекло представили расписание концертов прощального тура

03.06.2020 18:00

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний проведут серию прощальных концертов группы Время и Стекло в Украине. Они отправляются в тур "Финальные титры", который пройдет по большей части городов Украины кроме оккупированных Крыма и Донбасса, передает Главред.

О своем графике выступлений Время и Стекло сообщили в Instagram. По плану, прощальный тур группы начнется в сентябре 2020, и пройдет до декабря.

Время и Стекло "Финальные титры" - график концертов: