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Время и Стекло представили расписание концертов прощального тура
03.06.2020 18:00
Надя Дорофеева и Алексей Завгородний проведут серию прощальных концертов группы Время и Стекло в Украине. Они отправляются в тур "Финальные титры", который пройдет по большей части городов Украины кроме оккупированных Крыма и Донбасса, передает Главред.
О своем графике выступлений Время и Стекло сообщили в Instagram. По плану, прощальный тур группы начнется в сентябре 2020, и пройдет до декабря.
Время и Стекло "Финальные титры" - график концертов:
- Одесса 02/09/2020
- Житомир 24/09/2020
- Чернигов 26/09/2020
- Винница 22/10/2020
- Киев 30/10/2020
- Кропивницкий 01/11/2020
- Кременчуг 02/11/2020
- Николаев 18/11/2020
- Херсон 19/11/2020
- Запорожье 20/11/2020
- Днепр 24/11/2020
- Полтава 25/11/2020
- Бровари 30/11/2020
- Черкассы 01/12/2020
- Харьков 02/12/2020
Теги: прощание, Время и стекло, концертный тур, анонс
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