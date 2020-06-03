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Архив - Культура

Время и Стекло представили расписание концертов прощального тура

03.06.2020 18:00
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Время и Стекло представили расписание концертов прощального тура

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний проведут серию прощальных концертов группы Время и Стекло в Украине. Они отправляются в тур "Финальные титры", который пройдет по большей части городов Украины кроме оккупированных Крыма и Донбасса, передает Главред.
О своем графике выступлений Время и Стекло сообщили в Instagram. По плану, прощальный тур группы начнется в сентябре 2020, и пройдет до декабря.
Время и Стекло "Финальные титры" - график концертов:

  • Одесса 02/09/2020
  • Житомир 24/09/2020
  • Чернигов 26/09/2020
  • Винница 22/10/2020
  • Киев 30/10/2020
  • Кропивницкий 01/11/2020
  • Кременчуг 02/11/2020
  • Николаев 18/11/2020
  • Херсон 19/11/2020
  • Запорожье 20/11/2020
  • Днепр 24/11/2020
  • Полтава 25/11/2020
  • Бровари 30/11/2020
  • Черкассы 01/12/2020
  • Харьков 02/12/2020


Теги: прощание, Время и стекло, концертный тур, анонс
 
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