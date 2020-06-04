Все рубрики раздела
- Сериал "Чернобыль" лидирует по количеству номинаций премии BAFTA17:00
- Время и Стекло представили расписание концертов прощального тура18:00
- В оккупированном Донецке восстановили поврежденную «Пальму Мерцалова»16:00
- Стали известны победители музыкальной премии "Золотая Жар-Птица 2020"11:00
- Чернобыльская зона открывается для туристов17:00
- В оккупированном Донецке снесли памятник Шевченко14:00
- В Мариуполе проведут "виртуальный" последний звонок14:00
- "Неоспоримый" Скотт Адкинс снялся в украинском боевике (ВИДЕО)15:00
- Замдиректора телеканала ATR Муждабаева в России признали террористом13:00
- Нацсовет обвинил телеканал «Эспрессо» в нарушении законодательства13:00
Сериал "Чернобыль" лидирует по количеству номинаций премии BAFTA
Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов ежегодной телевизионной премии BAFTA. Перечень опубликован на сайте кинопремии, сообщает телеканал 112 Украина.
Лидером по количеству номинаций стал сериал телеканала НВО "Чернобыль" - он значится в 14 категориях. Среди них - лучшая мужская роль (Джаред Харрис), лучшая мужская роль второго плана (Стеллан Скарсгард), лучший мини-сериал, лучший дизайн костюмов, лучший оригинальный саундтрек и др.
На втором месте - сериал "Корона" от Netflix. Он получил 7 номинаций, в частности, как лучший драматический сериал, лучшая мужская роль второго плана (Джош О'Конор) и женская роль второго плана (Хелена Бонэм Картер).
Экранизация фантастической трилогии Филипа Пулмана "Темные начала" получила пять номинаций. У триллера ВВС "Убивая Еву" и хита Netflix "Половое воспитание" по четыре.
Церемонии награждения BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards должны были пройти весной этого года, однако из-за пандемии коронавируса были отложены. Планируется, что они состоятся 17 и 31 июля.
Теги: Чернобыль, сериал, BAFTA, номинация
- Телекритики США признали "Чернобыль" лучшим мини-сериалом года
- Сериал "Чернобыль" получил Золотой глобус
- Телесериал "Чернобыль" установил рекорд IMDb
- Телеканал 1+1 покажет нашумевший сериал "Чернобыль"
- Американці знімуть художній мінісеріал про Чорнобильську катастрофу
- Американский сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми"
- Резников анонсировал "адаптивное открытие" КПВВ на Донбассе09:00
- В "ДНР" сделали день проведения парада Победы выходным15:00
- В Госпогранслужбе пояснили порядок въезда с оккупированных территорий во время пандемии14:00
- В ОРДО появились "коронавирусные" мошенники13:00
- В Славянске зафиксирована вспышка COVID-1910:00
- В ОРДО резко подорожали фрукты15:00
- Абитуриенты из ОРДЛО смогут поступать в украинские вузы без ВНО14:00
- "ДНР" и "ЛНР" синхронно заявили о стабилизации ситуации с COVID-1913:00
- Словакия передала три автомобиля скорой помощи для КПВВ "Станица Луганская"09:00
- В ОРЛО исключили украинский язык из школьной программы17:00
- Резников анонсировал "адаптивное открытие" КПВВ на Донбассе09:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Игроки «Десны» прошли тест на коронавирус перед игрой с «Шахтером»17:00
- Исследователи коронавируса огорчили лысых мужчин16:00
- В "ДНР" сделали день проведения парада Победы выходным15:00
- В Госпогранслужбе пояснили порядок въезда с оккупированных территорий во время пандемии14:00
- В ОРДО появились "коронавирусные" мошенники13:00
- Швеция открывает границы для сезонных работников12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июня11:00
- В Славянске зафиксирована вспышка COVID-1910:00
- Автофиксация нарушений ПДД. Первые результаты и антирекорды18:00
- Что мешает отыскать стоящую работу в Донецкой области09:00
- Поддержка в трудные времена. Что предлагает государство аграриям?13:00
- Інформаційна кампанія #Журналісти_Важливі18:00
- Маски и дистанция. Посткарантинний синдром украинского бизнеса15:00
- Выход детских садов из карантина: что следует знать родителям?13:00
- Все об индексации пенсий в 2020 году09:00
- Цены под государственным контролем15:00
- Пресс-конференция Президента: 10 ответов Владимира Зеленского17:00
- Три вопроса о банковском законе17:00
- В Госпогранслужбе пояснили порядок въезда с оккупированных территорий во время пандемии
- В ОРДО резко подорожали фрукты
- В ОРДЛО патриоты расклеили проукраинские листовки
- Глава Луганской ОВГА выступил против открытия КПВВ в Станице Луганской
- "ДНР" и "ЛНР" синхронно заявили о стабилизации ситуации с COVID-19
- В ОРДО появились "коронавирусные" мошенники
- В ОРЛО исключили украинский язык из школьной программы
- В Славянске решили усилить карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции
- В "ДНР" сделали день проведения парада Победы выходным
- Абитуриенты из ОРДЛО смогут поступать в украинские вузы без ВНО