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Сериал "Чернобыль" лидирует по количеству номинаций премии BAFTA

04.06.2020 17:00
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Сериал "Чернобыль" лидирует по количеству номинаций премии BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила номинантов ежегодной телевизионной премии BAFTA. Перечень опубликован на сайте кинопремии, сообщает телеканал 112 Украина.
Лидером по количеству номинаций стал сериал телеканала НВО "Чернобыль" - он значится в 14 категориях. Среди них - лучшая мужская роль (Джаред Харрис), лучшая мужская роль второго плана (Стеллан Скарсгард), лучший мини-сериал, лучший дизайн костюмов, лучший оригинальный саундтрек и др.
На втором месте - сериал "Корона" от Netflix. Он получил 7 номинаций, в частности, как лучший драматический сериал, лучшая мужская роль второго плана (Джош О'Конор) и женская роль второго плана (Хелена Бонэм Картер).
Экранизация фантастической трилогии Филипа Пулмана "Темные начала" получила пять номинаций. У триллера ВВС "Убивая Еву" и хита Netflix "Половое воспитание" по четыре.
Церемонии награждения BAFTA TV Awards и BAFTA TV craft Awards должны были пройти весной этого года, однако из-за пандемии коронавируса были отложены. Планируется, что они состоятся 17 и 31 июля.



Теги: Чернобыль, сериал, BAFTA, номинация
 
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