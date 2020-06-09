Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы (ВИДЕО)

09.06.2020 10:00

В России известный актер кино и театра Михаил Ефремов попал в ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает телеканал 112 Украина.

"Сегодня вечером (8 июня — ред.) Ефремов, двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе Grand Cherokee, совершил столкновение на Смоленской площади с несколькими автомобилями. В результате пострадал водитель другого автомобиля", – говорится в сообщении.

В тот же день, вечером пресс-служба МВФ РФ по г. Москве обнародовала информацию о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 264 УК РФ против водителя иномарки.

Он был задержан на месте происшествия. Его отправили на медицинскую экспертизу для определения наличия алкоголя в крови.

Позже начальник пресс-службы московского главка МВД Владимир Васенин сообщил, что по данным экспертизы Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавший водитель "Лады" с травмами различной степени тяжести был доставлен в Институт Склифосовского, где через несколько часов скончался в отделении реанимации.

Теперь, согласно УК РФ, актеру грозит наказание до 12 лет лишения свободы.