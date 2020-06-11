Далай-лама записал дебютный музыкальный альбом (ВИДЕО)

11.06.2020 14:00

Духовный лидер Тибета Далай-лама выпустит дебютный музыкальный альбом Inner World (Внутренний мир), передает телеканал 112 Украина .

Как сообщает Assosiated Press, дата выхода запланирована на 6 июля и приурочена 85-летию Далай-ламы.

В пластинку войдут 11 треков, представляющих собой классические буддийские мантры в исполнении Далай-ламы, наложенные на нью-эйдж-музыку.

Над аранжировками работали музыканты Джунель и Абрахам Кунин из Новой Зеландии. Они предложили записать альбом еще много лет назад, но тогда Далай-лама отказался. В 2015 году они повторили свое предложение, и духовный лидер неожиданно согласился.

Один из треков новой пластинки - Compassion - уже появился на Youtube-канале Dalai Lama - Inner World.