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Далай-лама записал дебютный музыкальный альбом (ВИДЕО)
11.06.2020 14:00
Духовный лидер Тибета Далай-лама выпустит дебютный музыкальный альбом Inner World (Внутренний мир), передает телеканал 112 Украина .
Как сообщает Assosiated Press, дата выхода запланирована на 6 июля и приурочена 85-летию Далай-ламы.
В пластинку войдут 11 треков, представляющих собой классические буддийские мантры в исполнении Далай-ламы, наложенные на нью-эйдж-музыку.
Над аранжировками работали музыканты Джунель и Абрахам Кунин из Новой Зеландии. Они предложили записать альбом еще много лет назад, но тогда Далай-лама отказался. В 2015 году они повторили свое предложение, и духовный лидер неожиданно согласился.
Один из треков новой пластинки - Compassion - уже появился на Youtube-канале Dalai Lama - Inner World.
Теги: музыка, альбом, Далай-лама, запись
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