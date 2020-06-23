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Грузинский тележурналист Габуния снова оскорбил Путина (ВИДЕО)
23.06.2020 17:00
Грузинский телеведущий Георгий Габуния снова оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина. Произошло это в прямом эфире на телеканале "Мтавари архи", сообщает РБК-УКРАИНА.
Телеведущий комментировал информацию о якобы готовившемся на него покушении Рамзаном Кадыровым, после чего перешел на русский язык и высказал свое неуважение к Путину. При этом он отметил, что не боится расправы.
Ранее Габуния нецензурно высказался в отношении президента России в прямом эфире телеканала "Рустави-2", в результате чего был уволен с работы.
Теги: Путин, Грузия, оскорбление, журналист
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