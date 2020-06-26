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У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

26.06.2020 16:00
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У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

25 июня у российского актера Михаила Ефремова случился сердечный приступ, но от помощи врачей он отказался. Об этом сообщил его адвокат Эльман Пашаев, передает ICTV.
По его словам, актер сейчас находится под домашним арестом в подавленном состоянии и сильно переживает из-за случившегося.
25 июня у матери Ефремова была годовщина смерти, но актер не захотел просить следователя отпустить его на кладбище.
Пашаев добавил, что отказ от поездки на могилу к матери можно расценивать как самобичевание.



Теги: сердце, Михаил Ефремов, приступ
 
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