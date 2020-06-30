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Легендарный цирк "Дю Солей" заявил о банкротстве из-за коронавируса
Легендарный Cirque du Soleil объявил о банкротстве после трех месяцев отсутствия шоу в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на сообщение компании.
Отмечается, что Cirque du Soleil, основанный в канадском Монреале в 1984 году, назвал причиной своего банкротства "огромный сбой и принудительное закрытие шоу в результате пандемии COVID-19". Компания намерена реструктуризировать свой долг с помощью канадского правительства и частных инвестиционных компаний.
Так, три месяца назад Cirque du Soleil временно приостановил производство своих шоу, в том числе шести в Лас-Вегасе. Также в компании планировали около 10 концертов по всему миру.
Сообщается, что Cirque имеет долгов почти на 1 миллиард долларов. Кроме того, производство шоу остается приостановленным. Чтобы остановить финансовые потери, Cirque du Soleil уволил около 3500 своих сотрудников.
Теги: Канада, цирк, банкротство, Cirque du Soleil
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