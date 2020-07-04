Суд отменил запрет на въезд в Украину российскому рэперу-крымнашисту Элджею

04.07.2020 15:00

Окружной административный суд Киева отменил решение СБУ о запрете на въезд в Украину на три года российскому рэперу Элджею (настоящее имя и фамилия Алексей Узенюк), потому что видео его выступления в оккупированном Крыму удалено с YouTube. Решение было принято 25 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

В решении суда указано, что Элджей подал иск к СБУ и требовал отменить запрет, введенный после жалобы бывшего нардепа Владимира Парасюка, требовавшего запретить рэперу въезжать в Украину из-за выступления в Коктебеле в оккупированном Россией Крыму. Доказательством этого было видео в YouTube.

Кроме того, по версии СБУ, в октябре 2018 года Элджей и другие лица в интервью изданию "РИА Новости Новосибирск" отметили, что считают АР Крым российской территорией, в которую Россия исторически много вложила: "Поэтому, с точки зрения геополитических интересов Крым должен оставаться российским".