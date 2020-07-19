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Белорусская команда КВН отказалась ехать в Крым для участия в 1/4 финала высшей лиги
Белорусская команда КВН «Дети Тьюринга» отказалась ехать в Крым для участия в четвертьфинале Высшей лиги КВН сезона 2020, сообщает сайт «Белорусские новости».
Капитан «Детей» Марк Величко в видеозаявлении команды, выложенном в соцсети «ВКонтакте», напомнил, что Беларусь придерживается нейтралитета в вопросе принадлежности полуострова. Но попасть в Крым через Украину сложно из-за эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом.
«А въехать через территорию России мы не можем, поскольку многие члены нашей команды, у которых есть родственники в Украине, потеряют возможность увидеть своих родных и близких, и нам этого очень не хотелось бы», — объяснил капитан.
Кроме того, команда представляет Белорусский госуниверситет, у которого есть множество партнерских университетов на территории Украины. Помешать этим отношениям «Дети Тьюринга» тоже не хотели бы.
Теги: Крым, Беларусь, КВН, отказ, команда
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