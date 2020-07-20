Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Мариуполе провели крупнейшее в Украине шоу дронов (ВИДЕО)

20.07.2020 12:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе провели крупнейшее в Украине шоу дронов (ВИДЕО)

Ко Дню металлурга и горняка в Мариуполе показали уникальное световое шоу, сообщает MRPL.CITY.
В небе над Театральным сквером на высоте более 100 метров в синхронном «танце» соединились 200 дронов. Беспилотники образовывали различные композиции. Среди них – один из символов Мариуполя – скульптура сталевара на въезде в город. Также мариупольцы могли увидеть самосвал, корабль, контуры Украины и другие «световые рисунки». По словам организаторов, такое шоу – первое в Украине.  
Из-за карантина праздник пришлось провести в онлайн-режиме. Специально для горожан шоу в прямом эфире транслировало «Мариупольское телевидение».



Теги: Донбасс, Мариуполь, шоу, дрон
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх