Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Украинка заняла первое место на «Славянском базаре»

21.07.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинка заняла первое место на «Славянском базаре»

На Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»-2020 Украину представляла победительница самого масштабного шоу страны «Х-фактор»-10 Элина Иващенко. Молодая артистка заняла первое место и получила премию 15 тысяч долларов, сообщает СТБ.
А вот обладателем Гран-при «Славянского базара»-2020 по итогам двух дней стал представитель Беларуси Роман Волознев. Кроме статуэтки и диплома он получил чек на 20 тысяч долларов.
Второе место и 10 тысяч долларов достались Каролине Лындо (Литва), а третя позиция и по 2,5 тысячи долларов — у Хансултана (Казахстан) и Ивоны Одицки (Босния и Герцеговина).



Теги: Украина, Славянский базар, победитель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх