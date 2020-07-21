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В Париже появился "кинотеатр на воде"
21.07.2020 08:00
В Париже появился первый "кинотеатр на воде", в котором люди размещаются в лодках для просмотра кино. Об этом сообщает Reuters, передает Корреспондент.net.
Первый сеанс в импровизированном кинотеатре на Сене состоялся в субботу: люди могли смотреть кинокомедию "Счастливые неудачники" (Le Grand Bain), разместившись в 38 лодках - на открытом воздухе и безопасной дистанции.
В каждой лодке могут разместиться 6 человек, при условии, что они из одной компании. Еще часть зрителей разместили на деревянном помосте под открытым небом.
Теги: Париж, вода, кинотеатр
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