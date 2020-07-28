Названа очередная дата премьеры фильма Кристофера Нолана "Тенет"

28.07.2020 15:00

Появилась новая дата выхода шпионской ленты Кристофера Нолана - "Тенет" ("Довод"), сообщает Корреспондент.net.

Отмечается, что фильм выйдет в международный прокат с 26 августа. Сначала картина появится на экранах в Бельгии, Болгарии, Великобритании, Италии, Хорватии, Франции, и нескольких других стран.

В США прокат стартует в отдельных городах с 3 сентября. Позже всего Тенет появится в Японии - 18 сентября.

Для ряда стран дату премьеры фильма еще уточняют. Когда Тенет появится в Украине пока также неизвестно.

Изначально премьера фильма Нолана должна была состояться 17 июля. Из-за коронавируса дату переносили несколько раз.

Главный герой киноленты (его играет Джон Дэвид Вашингтон) — секретный агент, который проходит жесткий тест на надежность и присоединяется к невероятной миссии. От ее выполнения зависит судьба мира, а для успеха необходимо отбросить все прежние представления о пространстве и времени.

Также в фильме снялись Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и Кеннет Брана.