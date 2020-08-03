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Архив - Культура

В Греции открыли первый в мире подводный музей

03.08.2020 12:00
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В Греции открыли первый в мире подводный музей

В Греции открыли первый в мире подводный музей затонувших кораблей "Парфенон кораблекрушений". Правда, физически доступен он будет только для дайверов, поскольку экспонаты музея расположены под водой - остальным придется воспользоваться виртуальной реальностью, сообщает Liga.net.
Музей открыли у побережья острова Алонисос в Эгейском море. Там на глубине 20-30 метров лежат останки древнегреческого корабля, который затонул из-за шторма примерно в 425 году, следуя с полуострова Халкидики к острову Скопелос.
В числе прочего на судне перевозилось более 4000 амфор с вином. Теперь эти амфоры и другие предметы с корабля стали музейными экспонатами.
Насладиться осмотром выставки сможет каждый желающий - для тех, кто не умеет нырять, владельцы музея предусмотрели экскурсию по музею при помощи VR-шлема.



Теги: музей, Греция, кораблекрушение
 
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