В Греции открыли первый в мире подводный музей

03.08.2020 12:00

В Греции открыли первый в мире подводный музей затонувших кораблей "Парфенон кораблекрушений". Правда, физически доступен он будет только для дайверов, поскольку экспонаты музея расположены под водой - остальным придется воспользоваться виртуальной реальностью, сообщает Liga.net.

Музей открыли у побережья острова Алонисос в Эгейском море. Там на глубине 20-30 метров лежат останки древнегреческого корабля, который затонул из-за шторма примерно в 425 году, следуя с полуострова Халкидики к острову Скопелос.

В числе прочего на судне перевозилось более 4000 амфор с вином. Теперь эти амфоры и другие предметы с корабля стали музейными экспонатами.

Насладиться осмотром выставки сможет каждый желающий - для тех, кто не умеет нырять, владельцы музея предусмотрели экскурсию по музею при помощи VR-шлема.