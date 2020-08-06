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Архив - Культура

В Мадриде появилась площадь имени Леси Украинки

06.08.2020 15:00
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В Мадриде появилась площадь имени Леси Украинки

В Мадриде площадь, на которой расположено посольство Украины в Испании, назвали в честь Леси Украинки, пишет "Европейская правда".
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Испании.
"В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрида присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположен посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе", - сообщает посольство.



Теги: Испания, Мадрид, посольство, Леся Украинка, площадь
 
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