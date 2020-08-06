Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Мадриде появилась площадь имени Леси Украинки15:00
- В Греции открыли первый в мире подводный музей12:00
- Названа очередная дата премьеры фильма Кристофера Нолана "Тенет"15:00
- Украинка заняла первое место на «Славянском базаре»17:00
- В Париже появился "кинотеатр на воде"08:00
- В Мариуполе провели крупнейшее в Украине шоу дронов (ВИДЕО)12:00
- Белорусская команда КВН отказалась ехать в Крым для участия в 1/4 финала высшей лиги10:00
- Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов16:00
- Музыкальный сервис Spotify стал доступен в Украине17:00
- Пограничники не пустили в Украину российского актера из "Балканского рубежа"13:00
В Мадриде появилась площадь имени Леси Украинки
06.08.2020 15:00
В Мадриде площадь, на которой расположено посольство Украины в Испании, назвали в честь Леси Украинки, пишет "Европейская правда".
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Испании.
"В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрида присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположен посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе", - сообщает посольство.
Теги: Испания, Мадрид, посольство, Леся Украинка, площадь
Читайте также:
- Ирина Шейк и Криштиану Роналду "сверкнули" на приеме в посольстве (ФОТО)
- В мадридском метро с рельсов сошел поезд
- Роналду забил первый гол за "Реал"
- В Донецке украинцам пожелали испанского президента
- Испанские дворники и садоводы победили власть и прекратили забастовку
- Виза в Испанию стала более доступна украинцам
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины16:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)14:00
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины13:00
- ОБСЕ выявила 5 нарушений перемирия на Донбассе за сутки09:00
- Число заболевших COVID-19 в "ДНР" уже в 3 раза больше чем в "ЛНР"15:00
- В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек14:00
- С 10 августа на КПВВ «Станица Луганская» заработает пункт тестирования на COVID-1910:00
- В серой зоне начался ремонт водовода "Горловка-Торецкое"16:00
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы15:00
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина14:00
- Названы области-кандидаты на попадание в красную зону по COVID-1917:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины16:00
- В Мадриде появилась площадь имени Леси Украинки15:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)14:00
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины13:00
- В Украине второй подряд антирекорд по COVID-1912:00
- Лукашенко пообещал выдать Украине "донбасских вагнеровцев"11:00
- Ученые рассчитали силу взрыва в Бейруте10:00
- ОБСЕ выявила 5 нарушений перемирия на Донбассе за сутки09:00
- "Шахтер" уверенно вышел в четвертьфинал Лиги Европы (ВИДЕО)08:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- В Донецке третьи сутки горит шахта им. Калинина
- Оккупированное Седово атаковали огромные медузы
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)
- В "ДНР" решили затопить аварийный участок шахты имени Калинина
- С 10 августа на КПВВ «Станица Луганская» заработает пункт тестирования на COVID-19
- Число заболевших COVID-19 в "ДНР" уже в 3 раза больше чем в "ЛНР"
- «Интертелеком» прекращает работу на Донбассе и еще в семи областях Украины
- Вчера КПВВ "Новотроицкое" пересекли около 300 человек
- «МЧС ДНР» сообщило об итогах работы КПП «Еленовка» 3 августа
- В палатке на КПВВ "Новотроицкое" продолжают жить 14 человек