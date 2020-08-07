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Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года

07.08.2020 13:00
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Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года

Российской певице, выступающей под псевдонимом Глюкоза, запретили въезд в Украину на 3 года в связи с незаконным посещением оккупированного Крыма. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
По данным ведомства, гражданка РФ прибыла в четверг в аэропорт "Борисполь" из Минска с частным визитом.
"Во время оформления пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что она нарушала украинское законодательство, посещая оккупированный РФ Крымский полуостров. С соответствующим штампом в документе она вылетела обратным рейсом в Беларусь", - отмечается в сообщении.



Теги: Украина, Борисполь, запрет, глюкоза
 
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