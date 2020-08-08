В США появится аналог Евровидения

08.08.2020 17:00

Американский аналог популярного музыкального международного конкурса Евровидение, который получил название American Song Contest, будет запущен в следующем году в США, сообщает Корреспондент.net.

В американской версии соревноваться за победу будут представители 50 штатов. Принять участие смогут сольные исполнители, дуэты и группы до шести человек.

Состоять конкурс будет из отборочных туров, полуфиналов и большого финала.

По данным издания, до проведения American Song Contest будет создана академия, посвященная конкурсу. Члены этой академии будут отбирать из артистов и деятелей культуры жюри.