Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В США появится аналог Евровидения17:00
- Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года13:00
- В Мадриде появилась площадь имени Леси Украинки15:00
- В Греции открыли первый в мире подводный музей12:00
- Названа очередная дата премьеры фильма Кристофера Нолана "Тенет"15:00
- Украинка заняла первое место на «Славянском базаре»17:00
- В Париже появился "кинотеатр на воде"08:00
- В Мариуполе провели крупнейшее в Украине шоу дронов (ВИДЕО)12:00
- Белорусская команда КВН отказалась ехать в Крым для участия в 1/4 финала высшей лиги10:00
- Netflix назвал 10 своих самых популярных фильмов16:00
В США появится аналог Евровидения
08.08.2020 17:00
Американский аналог популярного музыкального международного конкурса Евровидение, который получил название American Song Contest, будет запущен в следующем году в США, сообщает Корреспондент.net.
В американской версии соревноваться за победу будут представители 50 штатов. Принять участие смогут сольные исполнители, дуэты и группы до шести человек.
Состоять конкурс будет из отборочных туров, полуфиналов и большого финала.
По данным издания, до проведения American Song Contest будет создана академия, посвященная конкурсу. Члены этой академии будут отбирать из артистов и деятелей культуры жюри.
Теги: США, Евровидение, аналог
Читайте также:
- Великан Златы Огневич рассказал, как стал артистом
- В Америке покалечили Воробьёва
- Алексей Воробьев ответил на обвинения в фальсификации аварии (ВИДЕО)
- Фидель Кастро обвинил Дика Чейни в оправдании пыток
- Портников: "Для Путина гораздо труднее уйти из Донбасса, чем из Сирии"
- В Алабаме задержали мужчину, расстрелявшего 17 человек в баре
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"10:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"17:00
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"16:00
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)14:00
- ОБСЕ впервые за пять лет зафиксировала на Донбассе "день полной тишины"11:00
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе10:00
- На Донбассе восстановили водовод "Горловка-Торецк"09:00
- В "ДНР" нашли коронавирус у 85 человек, прибывших из Украины16:00
- Зеленский неожиданно прилетел на Донбасс (ВИДЕО)14:00
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа17:00
- Названы основания для пересечения админграницы с Крымом15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 августа13:00
- Билл Гейтс предупредил об опасности вакцины от COVID-1911:00
- Названо имя погибшего в Бейруте гражданина Украины10:00
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса09:00
- В США появится аналог Евровидения17:00
- Украина закрыла админграницу с Крымом15:00
- В Украине очередной антирекорд COVID-19 - почти 1500 новых случаев за сутки13:00
- Американские медики сообщили о необычном симптоме коронавируса11:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Нишевая парфюмерия: абсолют аромата16:00
- Год парламента в цифрах и фактах17:00
- Киберспорт и виртуальный спорт в эпоху пандемии18:00
- Лекарства через интернет: вызовы и перспективы17:00
- Электронные больничные. Когда ждать и как пользоваться?15:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- В "ДНР" пожаловались на фальшивые очереди для въезда в "республику"
- В "Донбасс СОС" сообщили о проблемах на КПВВ из-за приложения "Дій вдома"
- В Минцифры объяснили вчерашний сбой в приложении "Дій вдома"
- Зеленский приехал в прифронтовую Марьинку (ВИДЕО)
- Гороскоп на неделю с 10 по 16 августа
- ЦИК отменила местные выборы в прифронтовых районах Донбасса
- Украина закрыла админграницу с Крымом
- Ермак анонсировал масштабный обмен пленными на Донбассе
- Американские медики сообщили о необычном симптоме коронавируса
- Названы основания для пересечения админграницы с Крымом