Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины

17.08.2020 17:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении музыканту Андрею Кузьменко звания Героя Украины. Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня Андрею Кузьменко исполнилось бы 52 года. Его гибель стала настоящим шоком для всего общества. Он был таким искренним и открытым, таким своим, что в тот страшный день каждый из нас почувствовал, что потерял родного, близкого человека. С началом войны Андрей регулярно ездил на восток и помогал нашим защитникам. Кузьма и сам был настоящим защитником Украины. Воином слова. Его оружие - ручка, бумага и микрофон. Песней он исцелял душу, словом - заряжал на борьбу. За сильную, процветающую и непобедимую Украину", - подчеркнул Зеленский.