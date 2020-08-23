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Архив - Культура

Немецкие ученые организовали "коронавирусный" концерт

23.08.2020 10:00
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Немецкие ученые организовали "коронавирусный" концерт

Немецкие ученые из Галле-Виттенбергского университета в субботу, 22 августа, организовали в Лейпциге экспериментальный поп-концерт с более чем 1400 зрителей для исследования распространения COVID-19, сообщает Корреспондент.net.
"То, что мы проводим здесь, это не концерт в общепринятом смысле этого слова. Но это исследование, в котором мы инсценируем концерт", - заявил руководитель исследования Стефан Мориц.
Отмечается, что в целом концертов было три за день, на каждом из них выдвигались разные санитарные условия.
Так, передвижения зрителей исследователи отслеживали с помощью датчиков. Также используя флуоресцентные дезинфицирующие средства, участники эксперимента показали, к каким поверхностям прикасались особенно часто.
Кроме того, эксперты во время концертов отслеживали распространение в воздухе частиц, которые могут переносить вирус.
По данным WDR, во время выступления все зрители должны были надеть маски FFP2. Также они заранее сделали тест на COVID-19.
Целью исследования, по словам ученых, является выведение математической модели, с помощью которой можно оценить риск вспышки коронавируса после массового мероприятия в закрытом помещении.



Теги: концерт, Германия, COVID-19
 
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