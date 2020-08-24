Белорусский рокер Михалок стал заслуженным артистом Украины

24.08.2020 15:00

Белорусский музыкант Сергей Михалок, лидер проектов "Брутто", Drezden и основатель группы "Ляпис Трубецкой" (позднее "Ляпис 98") стал заслуженным артистом Украины, сообщает Радио Свобода.

Награду Михалку вручил президент Украины Владимир Зеленский на Софийской площади в Киеве во время празднования Дня Независимости.

В 2015 году Михалок получил разрешение на постоянное проживание в Украине.