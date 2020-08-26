Звезда студии "Квартал 95" заболела коронавирусной инфекцией

26.08.2020 17:00

У актрисы студии "Квартал 95" Елены Кравец обнаружили коронавирус. Об этом сообщил ее коллега Евгений Кошевой, передает "112 Украина".

"За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на Covid-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Печально, но таковы наши реалии - никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов - отрицательные", - отметил Кошевой.