8 сентября в Донецке выступит Григорий Лепс

27.08.2020 14:00

Российский певец Григорий Лепс, которому запрещен въезд в Украину, 8 сентября выступит с концертом в центре оккупированного Донецка. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе "Русского центра".

В РЦ уточнили, что артист исполнит свои песни на площади Ленина. Начало мероприятия в 19:00. Концерт смогут посетить все желающие.

Следует отметить, что в этом году «ДНР» сделала День освобождения Донбасса от немецких войск 8 сентября выходным днем.