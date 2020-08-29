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Звезда фильма "Черная пантера" умер от рака
Американский актер Чедвик Боузман, сыгравший короля Т’Чаллы в фильме Marvel "Черная пантера", умер от рака в возрасте 42 лет, сообщает LIGA.net.
В 2016-м Боузману диагностировали рак толстой кишки третьей степени, говорится в сообщении. Актер боролся с болезнью в течение четырех лет, однако она прогрессировала до четвертой степени. Боузман умер дома, рядом с ним была жена и члены семьи.
"Настоящий боец Чедвик выдержал все это и принес вам множество фильмов, которые вы так полюбили. "Маршалл", "Пятеро одной крови", "August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom" и многое другое - все это было снято во время бесчисленных операций и химиотерапий, а также в перерыве между ними. Для его карьеры было честью сыграть короля Т’Чаллу в "Черной пантере"", — написали в Twitter актера.
Теги: рак, звезда, Черная пантера
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