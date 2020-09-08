Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Михаилу Ефремову огласили приговор

08.09.2020 15:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Михаилу Ефремову огласили приговор

Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, сообщает Корреспондент.net.
Его приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима. Помимо этого, актер должен выплатить 800 тысяч рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего водителя.
Обвинение просило для Ефремова 11 лет колонии общего режима.
Судья заявила, что вина Ефремова полностью подтверждается исследованными доказательствами.



Теги: Михаил Ефремов, суд, приговор
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх