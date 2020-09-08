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Михаилу Ефремову огласили приговор
08.09.2020 15:00
Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, сообщает Корреспондент.net.
Его приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима. Помимо этого, актер должен выплатить 800 тысяч рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего водителя.
Обвинение просило для Ефремова 11 лет колонии общего режима.
Судья заявила, что вина Ефремова полностью подтверждается исследованными доказательствами.
Теги: Михаил Ефремов, суд, приговор
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