Американская киноакадемия ввела новые правила отбора фильмов на Оскар

09.09.2020 13:00

Фильмы на Оскар будут отбирать по новым правилам. Об этом сообщается на официальном сайте Американской киноакадемии искусств, передает Корреспондент.net.

В правила отбора лент, претендующих на награду в номинации Лучший фильм, ввели ряд новых правил. Отмечается, что они начнут действовать с 2024 года.

Картина в данной номинации должна отвечать минимум двум из четырех критериев. Так, один из главных актеров, или исполнителей роли второго плана, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств.

Если это невозможно по сценарию фильма, то минимум треть остального состава должна состоять из женщин, представителей ЛГБТ сообщества, расовых или этнических меньшинств, или людьми с ограниченными возможностями.

Академия выдвинула аналитические требования к творческому и техническому персоналу, работающему над лентой: режиссерам, сценаристам, композиторам, гримерам, продюсерам и т.д.

Такие же правила касаются участников постпродакшна: маркетологов, кинопрокатчиков и пиарщиков.

Кроме того, по требованию организаторов Оскар, к работе над фильмами должны привлекаться практиканты из перечисленных групп.