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Фильм о войне на Донбассе получил награду Венецианского кинофестиваля

13.09.2020 09:00
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Фильм о войне на Донбассе получил награду Венецианского кинофестиваля

Фильм украинского режиссера Натальи Ворожбит "Плохие дороги" получил Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики". Ленту признали лучшей в категории Самый инновационный фильм, сообщает LIGA.net.
"Плохие дороги" – это экранизация одноименной пьесы Ворожбит, известной как автор сценариев к фильмам "Киборги" и "Дикое поле". На этот раз она впервые выступила в роли режиссера.
Фильм рассказывает истории жителей Донбасса и украинских военных, находящихся по разные стороны линии разграничения. Сценарий создавали на основе документальных историй, собранных на востоке Украины.
Прокат "Плохих дорог" запланирован на следующий год.



Теги: Донбасс, война, фильм, награда, Венецианский кинофестиваль
 
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