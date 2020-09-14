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В Донецке презентовали электронную публичную библиотеку
14.09.2020 14:00
"Общественная палата ДНР" презентовала электронную публичную библиотеку в Донецке, сообщают местеые СМИ.
Проект представляет собой набор стендов с фотографиями писателей-фантастов и QR-кодами, которые открывают бесплатный доступ к книгам авторов.
Уточняется, что стенды будут установлены по всему Донецку. Благодаря проекту можно будет ознакомиться с творчеством более 30 фантастов из Донбасса и России. В их числе Сергей Лукьяненко, Андрей Лазарчук, Иар Эльтеррус и другие.
Презентация библиотеки состоялась во дворе гостиничного комплекса Shakhtar Plaza.
Теги: Донецк, библиотека, QR-код , ДНР
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