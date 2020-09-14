В Донецке презентовали электронную публичную библиотеку

14.09.2020 14:00

"Общественная палата ДНР" презентовала электронную публичную библиотеку в Донецке, сообщают местеые СМИ.

Проект представляет собой набор стендов с фотографиями писателей-фантастов и QR-кодами, которые открывают бесплатный доступ к книгам авторов.

Уточняется, что стенды будут установлены по всему Донецку. Благодаря проекту можно будет ознакомиться с творчеством более 30 фантастов из Донбасса и России. В их числе Сергей Лукьяненко, Андрей Лазарчук, Иар Эльтеррус и другие.

Презентация библиотеки состоялась во дворе гостиничного комплекса Shakhtar Plaza.