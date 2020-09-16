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В Киеве открыли мемориальную доску Георгию Гонгадзе
В центре Киева в среду, 16 сентября, открыли мемориальную доску журналисту Георгию Гонгадзе, который исчез в этот день 20 лет назад, после чего его тело нашли в лесу под Киевом, сообщает Корреспондент.net.
Отмечается, что мемориальную доску Гонгадзе установили на здании Национального союза журналистов по адресу Крещатик, 27-а.
Ее торжественно открыли при участии заместителя главы Киевской городской госадминистрации Валентина Мондриевского.
Средства на изготовление доски выделил Департамент охраны культурного наследия КГГА.
Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Гонгадзе.
Похороны убитого журналиста состоялось 22 марта 2016 года в Киеве. Заказчики убийства до сих пор не установлены.
Теги: Киев, Георгий Гонгадзе, мемориальная доска
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