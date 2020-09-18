Википедия "украинизировала" написание Киева

18.09.2020 15:00

Интернет-энциклопедия Википедия сменила написание столицы Украины с Kiev на Kyiv. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook в пятницу, 18 сентября, сообщает Корреспондент.net.

"Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы "Kiev" во всемирной сети. Отныне Википедия пишет Kyiv, а не Kiev!", – рассказал глава МИД.

По его словам, сложность заключалась в том, что Википедия просто использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках.

"Многократные доводы украинцев, что он неправильный, не действовали – в ответ объясняли, что это чисто технический вопрос количества упоминаний. Но вода камень точит, а инициированная МИД кампания #KyivNotKiev точит мировое информационное пространство. И вот, наконец, Kyiv стал популярнее в авторитетных источниках, чем "Kiev". Это отличный результат длительных усилий многих людей", – подчеркнул Кулеба.