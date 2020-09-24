Назван фильм-номинант на "Оскар" от Украины

24.09.2020 17:00

Украинский оскаровский комитет выбрал фильм, который будет выдвигаться на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины, сообщает сайт ВЕСТИ.

В нацотборе участвовали три фильма, все они созданы при поддержке Госкино. В итоге, по решению членов жюри, на "Оскар" выдвинут драму "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича. Комитет также рассматривал лирическую комедию "Мои мысли тихие" Антонио Лукича и документальную картину "Земля голубая, как апельсин" Ирины Целик.

Фильм "Атлантида" рассказывает о будущей победе Украины в войне с Россией и возвращения оккупированного Донбасса. В картине события развиваются в 2025 году на Донбассе, "через год после окончания войны". Территория уже признана непригодной для проживания, а окружающая среда настолько опустошена, что изменения кажутся невозможными.