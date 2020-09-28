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Олег Винник заболел Covid-19
28.09.2020 14:00
Популярный украинский певец Олег Винник заболел Covid-19. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram, передает Корреспондент.net.
В пятом прямом эфире шоу "Танцы со звездами" также сообщили, что врачи диагностировали у Винника двухстороннюю пневмонию.
Вместе с музыкантом заболела коронавирусом и его партнерша по "Танцам со звездами" Алена Шоптенко. Она пошутила, что когда в детстве мечтала быть принцессой, то хотела "не такую корону".
Теги: Танцы со звездами, Олег Винник, COVID-19
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