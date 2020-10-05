Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В Донецке презентовали "российско-донбасский триллер" "Альфа Р"

05.10.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке презентовали "российско-донбасский триллер" "Альфа Р"

Допремьерный показ российского-донбасского художественного фильма в жанре триллер "Альфа Р" состоялся в Донецком кинотеатре "Звездочка" в минувшее воскресенье, сообщают местные СМИ.
Фильм представил режиссер картины Александр Коробко. На показ пришли порядка 150 человек.
Лента рассказывает о создании практически неуязвимого российского беспилотника, существенно изменившего ситуацию на мировой арене.
В фильме были задействованы российские актеры и артисты Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна.



Теги: Донецк, Донбасс, премьера, триллер, беспилотник
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх