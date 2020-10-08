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Минздрав Украины выпустил комиксы о коронавирусе
08.10.2020 12:00
Министерство здравоохранения совместно с Институтом когнитивного моделирования выпустили комиксы для школьников об опасности коронавируса. Об этом в среду, 7 октября, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что книжки с картинками созданы в рамках кампании о необходимости носить защитные маски и пользоваться антисептиками.
"Эти правила сейчас являются обязательными для всех. И школьникам, которые проводят много времени в закрытом помещении, сидят рядом за партами и пользуются школьными принадлежностями, об этом необходимо напоминать как можно чаще", - указано в сообщении.
Комиксы будут отправлены в украинские школы и распространены в соцсетях.
Теги: комикс, Минздрав, COVID-19
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