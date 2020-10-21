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Архив - Культура

Приехавшего в Киев российского пропагандиста выдворили из Украины

21.10.2020 10:00
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Приехавшего в Киев российского пропагандиста выдворили из Украины

Телеведущему "Россия-1", генеральному директору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года. Об этом в комментарии УП сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
Демченко пояснил, что на момент пересечения Корчевниковым государственной границы Украины поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова Государственной пограничной службе не поступало.
В то же время, благодаря информации в СМИ, пограничники провели дополнительную необходимую проверку относительно нарушения украинского законодательства и по ее результатам Корчевникову вынесен запрет на въезд в Украину. Теперь он 3 года не сможет посещать ни Киев, ни другие города нашей страны.
С соответствующим штампом в документах россиянин вылетел с территории Украины авиарейсом "Киев-Стамбул".
Ранее активист Сергей Стерненко сообщил, что в столицу Украины снова приехал телеведущий "Россия-1", который посещал оккупированный Россией Крым. Корчевников обнародовал в соцсетях фото из Киева и еще одно на борту вертолета кума Путина Виктора Медведчука.



Теги: Россия, запрет, телеведущий
 
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