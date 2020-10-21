Приехавшего в Киев российского пропагандиста выдворили из Украины

21.10.2020 10:00

Телеведущему "Россия-1", генеральному директору религиозного телеканала "Спас" Борису Корчевникову запретили въезд в Украину на 3 года. Об этом в комментарии УП сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Демченко пояснил, что на момент пересечения Корчевниковым государственной границы Украины поручений правоохранительных органов о запрете въезда в Украину или информации о посещении оккупированного полуострова Государственной пограничной службе не поступало.

В то же время, благодаря информации в СМИ, пограничники провели дополнительную необходимую проверку относительно нарушения украинского законодательства и по ее результатам Корчевникову вынесен запрет на въезд в Украину. Теперь он 3 года не сможет посещать ни Киев, ни другие города нашей страны.

С соответствующим штампом в документах россиянин вылетел с территории Украины авиарейсом "Киев-Стамбул".

Ранее активист Сергей Стерненко сообщил, что в столицу Украины снова приехал телеведущий "Россия-1", который посещал оккупированный Россией Крым. Корчевников обнародовал в соцсетях фото из Киева и еще одно на борту вертолета кума Путина Виктора Медведчука.