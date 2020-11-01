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Умер "первый Джеймс Бонд" Шон Коннери

01.11.2020 10:00
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Умер "первый Джеймс Бонд" Шон Коннери

Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде и Индиане Джонс, актер Шон Коннери, в августе ему исполнилось 90 лет, сообщает Корреспондент.net.
По словам его сына Джейсона, Коннери "ушел тихо во сне". Прежде уже было известно о серьезных проблемах актера со здоровьем, в том числе с сердцем. Также он боролся с раком.
Актерская карьера Шона Коннери длилась десятилетия, среди многочисленных наград Коннери - премия Оскар, две награды BAFTA и три Золотых глобуса, а в 2000 году Коннери был посвящен в рыцари королевой Великобритании Елизаветой II.
За свою карьеру Коннери сыграл в более 70 фильмах, среди которых семь серий "бондианы", Охота за Красным октябрем, Неприкасаемые, Индиана Джонс, Последний крестовый поход, Скала и другие.



Теги: смерть, Шон Коннери, Джеймс Бонд
 
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