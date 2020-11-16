В Донецке отменили вечер украинского рока из-за «негативных отзывов»

16.11.2020 13:00

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке отменен концерт «Хиты украинского рока», который должен был состояться 28 ноября в баре «Gung’Ю’bazz», сообщает сайт novosti.dn.ua.

Сообщение об отмене опубликовано на странице мероприятия во «ВКонтакте». Организаторы объяснили, что пошли на такой шаг «в связи с большим количеством негативных отзывов».

"В связи с большим количеством негативных отзывов бар Gung'Ю'bazz отменяет концерт "Хиты Украинского Рока". Мы не пытались кого-то к чему-то подталкивать и провоцировать. Мы всегда были и есть творческой музыкальной площадкой. Со сцены бара никогда не звучали провокационные песни. Мы тщательно подбирали плейлисты, для того чтобы люди могли услышать ту музыку, которая звучала у каждого второго в плеере и 10 и 20 лет назад", - написали они.