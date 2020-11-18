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Скончавшегося в Москве Романа Виктюка похоронят во Львове

18.11.2020 12:00
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Скончавшегося в Москве Романа Виктюка похоронят во Львове

Театрального режиссера Романа Виктюка, скончавшегося в Москве 17 ноября, скорее всего похоронят на его родине – во Львове. Об этом сообщили в московском Театре Романа Виктюка, пишет "Фокус".
В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела из Москвы во Львов. В театре говорят, что пока неизвестно, будет ли возможность решить вопрос о пересечении границы.
"Это всегда было его еще при жизни желание – быть похороненным рядом с мамой и папой", – сказано в сообщении.
По предварительной информации, причиной смерти Виктюка стал инсульт. В конце октября его госпитализировали с коронавирусом. Сначала режиссера поместили в отделение терапии, но состояние ухудшилось, и Виктюка перевели в реанимацию. Он находился в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных.



Теги: Львов, похороны, Роман Виктюк
 
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