Во Львове попрощались с Романом Виктюком

23.11.2020 14:00

Во Львовском Первом театре попрощались с известным режиссером Романом Виктюком, сообщает Укринформ.

Прощание с режиссером Романом Виктюком началось в 10:00. Гроб с телом разместили на сцене Первого театра и каждый желающий до 13:00 мог подойти и проводить в последний путь Маэстро и выразить соболезнования семье.

"Во Львов его привезли в субботу вечером специальной машиной. О том, что прощание пройдет в Первом театре семья решила единогласно, ведь именно здесь начиналась его карьера, первые спектакли, это его сцена, он здесь творил", - рассказал Борис Виктюк, племянник режиссера.

По завещанию, Романа Виктюка похоронят на Лычаковском кладбище в семейном склепе, где покоятся его родители.