Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Во Львове попрощались с Романом Виктюком14:00
- Стали известны правила проведения «Евровидения-2021»16:00
- Скончавшегося в Москве Романа Виктюка похоронят во Львове12:00
- В Донецке отменили вечер украинского рока из-за «негативных отзывов»13:00
- В Польше появился памятник Симону Петлюре15:00
- Умер сатирик Михаил Жванецкий16:00
- Донецкий журналист Асеев стал лауреатом Национальной премии за защиту свободы слова16:00
- Умер "первый Джеймс Бонд" Шон Коннери10:00
- Минкультуры анонсировало музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе"16:00
- В Мариуполе открылась выставка картин из пластиковых крышечек17:00
Во Львове попрощались с Романом Виктюком
23.11.2020 14:00
Во Львовском Первом театре попрощались с известным режиссером Романом Виктюком, сообщает Укринформ.
Прощание с режиссером Романом Виктюком началось в 10:00. Гроб с телом разместили на сцене Первого театра и каждый желающий до 13:00 мог подойти и проводить в последний путь Маэстро и выразить соболезнования семье.
"Во Львов его привезли в субботу вечером специальной машиной. О том, что прощание пройдет в Первом театре семья решила единогласно, ведь именно здесь начиналась его карьера, первые спектакли, это его сцена, он здесь творил", - рассказал Борис Виктюк, племянник режиссера.
По завещанию, Романа Виктюка похоронят на Лычаковском кладбище в семейном склепе, где покоятся его родители.
Теги: Львов, похороны, прощание, Роман Виктюк
Читайте также:
- Маргарет Тэтчер утвердила собственные похороны
- Лидер группы "Братья Гадюкины" будет похоронен во Львове
- Во Львове похоронили умершего в Мариуполе полицейского
- Путину передали таблетку от склероза (ФОТО)
- В родном городе Майкла Джексона попрощались с поп-королем
- "Это не наш Богдан", - во Львове во время похорон родные не узнали в гробу своего сына, бойца ООС. ВИДЕО
- В Луганске начали установку главной елки "республики"16:00
- Богдан заявил о существовании компромиссного плана по Донбассу15:00
- В Славянске официально объявили победителя выборов мэра12:00
- В Луганске УАЗ боевиков снес остановку09:00
- 23 ноября в "ДНР" снова откроется КПВВ «Еленовка»17:00
- На КПВВ «Станица Луганская» боевики усилили досмотр вещей и товаров13:00
- В "ДНР" объявили сборы "запасников"10:00
- Одиозная Неля Штепа попала в очередной скандал09:00
- 164 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 20 ноября12:00
- Спасатели обнаружили тела еще двух горняков на шахте им. Скочинского11:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Динамо - Барселона: прогноз на матч Лиги чемпионов17:00
- В Луганске начали установку главной елки "республики"16:00
- Богдан заявил о существовании компромиссного плана по Донбассу15:00
- Во Львове попрощались с Романом Виктюком14:00
- Зеленский и Ермак вылечились от коронавируса13:00
- В Славянске официально объявили победителя выборов мэра12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 ноября11:00
- В США анонсировали старт вакцинации против коронавируса10:00
- В Луганске УАЗ боевиков снес остановку09:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- Вакцина против коронавируса: когда ждать в Украине?17:00
- Результаты первого в истории аудита Верховной Рады15:00
- От государства – общинам. Что значит президентский указ о передаче сельхозземель?17:00
- Ковид, война и важные законы. Главное из послания Президента к Верховной Раде16:00
- Клієнти «Донецькоблгазу» до 1 грудня повинні обрати нового постачальника газу – Рабінович17:10
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Одиозная Неля Штепа попала в очередной скандал
- В "ДНР" объявили сборы "запасников"
- Богдан заявил о существовании компромиссного плана по Донбассу
- Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября
- На КПВВ «Станица Луганская» боевики усилили досмотр вещей и товаров
- Спасатели обнаружили тела еще двух горняков на шахте им. Скочинского
- На Донетчине выделили первые компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье
- В Славянске официально объявили победителя выборов мэра
- В Луганске УАЗ боевиков снес остановку
- 164 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 20 ноября