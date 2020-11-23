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Во Львове попрощались с Романом Виктюком

23.11.2020 14:00
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Во Львове попрощались с Романом Виктюком

Во Львовском Первом театре попрощались с известным режиссером Романом Виктюком, сообщает Укринформ.
Прощание с режиссером Романом Виктюком началось в 10:00. Гроб с телом разместили на сцене Первого театра и каждый желающий до 13:00 мог подойти и проводить в последний путь Маэстро и выразить соболезнования семье.
"Во Львов его привезли в субботу вечером специальной машиной. О том, что прощание пройдет в Первом театре семья решила единогласно, ведь именно здесь начиналась его карьера, первые спектакли, это его сцена, он здесь творил", - рассказал Борис Виктюк, племянник режиссера.
По завещанию, Романа Виктюка похоронят на Лычаковском кладбище в семейном склепе, где покоятся его родители.



Теги: Львов, похороны, прощание, Роман Виктюк
 
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