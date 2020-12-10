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Архив - Культура

"Нашествие монолитов" добралось до Украины

10.12.2020 14:00
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"Нашествие монолитов" добралось до Украины

История с таинственными металлическими монолитами продолжилась в Украине. Фотографии загадочного обелиска, появившегося на Замковой горе в Киеве, опубликовал в Facebook Юрий Романенко, сообщает Корреспондент.net.
Судя по снимкам, объект изготовлен из матового металла. Кто его установил и с какой целью пока неизвестно.
Ранее подобные монолиты находили в США, Румынии и на британском острове Уайт. Ответственность за установку объектов в США взяла на себя арт-группа The Most Famous Artist.



Теги: Киев, металл, загадка, обелиск
 
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