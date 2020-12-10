"Нашествие монолитов" добралось до Украины

10.12.2020 14:00

История с таинственными металлическими монолитами продолжилась в Украине. Фотографии загадочного обелиска, появившегося на Замковой горе в Киеве, опубликовал в Facebook Юрий Романенко, сообщает Корреспондент.net.

Судя по снимкам, объект изготовлен из матового металла. Кто его установил и с какой целью пока неизвестно.

Ранее подобные монолиты находили в США, Румынии и на британском острове Уайт. Ответственность за установку объектов в США взяла на себя арт-группа The Most Famous Artist.