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Нацсовет проверит телеканал НАШ из-за телемоста с чиновником "ЛНР"
Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала НАШ из-за ретрансляции российской пропаганды. Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета, передает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Основанием для проверки стало участие одного из главарей террористической организации ЛНР Родиона Мирошника в программе "Пятница.Вечер" 4 декабря.
Высказывания Мирошника имеют признаки разжигания вражды и содействия терроризму. Его слова являются прямой ретрансляцией нарративов российской пропаганды о "гражданской войне" и непричастности России, говорится в заявлении ведомства.
Нацсовет отмечает, что программа была повторена 6 декабря, и канал должен был проверить перед этим достоверность и объективность распространенной информации. Тем не менее, она вышла без каких-либо изменений или редакционной модерации.
В Нацсовете считают, что трансляция передачи с Мирошником содержит признаки нарушения требований законов об информации и о телевидении и радиовещании.
Теги: Донбасс, проверка, пропаганда, телеканал, ЛНР
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