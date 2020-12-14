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На Донбассе сняли фильм о нацгвардейце Маркиве
14.12.2020 11:00
В районе операции Объединенных сил на Донбассе итальянцы сняли документальный фильм "Crossfire" о военнослужащем Национальной гвардии Украине Виталии Маркиве. Это произошло после того, как его оправдали в Милане, сообщает Обозреватель.
Съемки проходили по инициативе итальянских журналистов с привлечением бойцов Нацгвардии и одной из украинских кинокомпаний.
Основной тематикой и идеей фильма было освещение событий и обстоятельств, касающихся гибели журналистов Андре Роккели и Андрея Миронова в 2014 году и Маркива, который был ложно обвинен в причастности к инциденту.
Теги: Донбасс, Италия, документальный фильм
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