В Черниговской области пресекли трансляцию пяти российских телеканалов

17.12.2020 15:00

В Черниговской области прекратили транслировать пять российских телеканалов, ограниченных для показа на территории Украины. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

В начале декабря к представителю Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Черниговской области Ирине Сенченко поступило обращение о трансляции в общественном заведении г. Мена, что на Черниговщине, ограниченных для ретрансляции на территории Украины российских телеканалов, в том числе "Беларусь 24", "ТНТ", "Охота и Рьибалка", "Россия 1" , "Первый канал. Всемирная сеть ".

Представитель медиарегулятора и представители правоохранительных органов Черниговщины провели разъяснительную беседу с руководителями заведения, показ телеканалов прекращен.

Подобная работа проводится представителями Национального совета во всех областях в случае поступления обращений, факты проверяют и принимают надлежащие меры.