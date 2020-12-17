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В Черниговской области пресекли трансляцию пяти российских телеканалов
В Черниговской области прекратили транслировать пять российских телеканалов, ограниченных для показа на территории Украины. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.
В начале декабря к представителю Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в Черниговской области Ирине Сенченко поступило обращение о трансляции в общественном заведении г. Мена, что на Черниговщине, ограниченных для ретрансляции на территории Украины российских телеканалов, в том числе "Беларусь 24", "ТНТ", "Охота и Рьибалка", "Россия 1" , "Первый канал. Всемирная сеть ".
Представитель медиарегулятора и представители правоохранительных органов Черниговщины провели разъяснительную беседу с руководителями заведения, показ телеканалов прекращен.
Подобная работа проводится представителями Национального совета во всех областях в случае поступления обращений, факты проверяют и принимают надлежащие меры.
Теги: Россия, трансляция, Черниговская область, телеканал
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