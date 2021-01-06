Сегодня состоится премьера сериала об "украинском Шерлоке" (ВИДЕО)

06.01.2021 09:00

Сегодня в 21:30 на канале ICTV состоится премьера пилотной серии отечественного ретро-детектива "Лучший сыщик" об "украинском Шерлоке Холмсе". Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Media Business Reports.

"Ретро-детектив" Лучший сыщик "- киноверсия приключений Ивана Подопригоры, которые писатель Владислав Ивченко описал в одноименном бестселлере", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "Лучший сыщик" перенесет телезрителей на сто лет в прошлое и расскажет о бывшем следователе, детективе начала ХХ века Иване Пидопригоре, которого уже окрестили "украинским Шерлоком". Бросив работу в киевском охранном отделении, герой покупает хутор на Полтавщине, чтобы зажить спокойной жизнью и заниматься хозяйством. Но тяга к следствию и необходимость установить справедливость в преступной губернии заставляют его снова взяться за расследование. Детектив снят в стиле ретро: здесь и роскошные наряды, и старинные авто, и изысканная атмосфера прошлого.

Главную роль в проекте получил Дмитрий Рыбалевский, а его напарника, "украинского Ватсона", играет Назар Заднепровский - оба являются актерами Национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Саундтреком трейлера проекту стала песня Алины Паш, а музыку к сериалу написали "Братья Гадюкины". Режиссер пилота - Александр Кириенко, оператор - Ярослав Пилунский.

Финансовую поддержку для съемок пилотной серии предоставил Украинский культурный фонд.