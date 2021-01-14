Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Телеканал Медведчука проверят на предмет разжигания межнациональной вражды

14.01.2021 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Телеканал Медведчука проверят на предмет разжигания межнациональной вражды

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил ООО "Новости 24 часа" (спутниковый телеканал NEWSONE) внеплановую безвыездную проверку на соблюдение лицензиатом законодательных норм. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацсовета.
Она будет касаться соблюдения лицензиатом тех законодательных норм, согласно которым распространение призывов к вражде, ненависти, а также пропаганда превосходства или неполноценности лиц по признакам их религиозных убеждений, запрещена.
Проверку Нацсовет назначил на основе мониторинга эфира телеканала за 4 января 2021 года. В тот день вещатель с 21:00 вживую транслировал передачу "Эпицентр украинской политики" при участии гостя - заслуженного журналиста Украины, телеведущего, аналитика Вячеслава Пиховшека. Повтор передачи состоялся 5 января 2021 года (начало в 7:21).
Как отмечают в Нацсовете, в высказываниях Пиховшека, в частности, есть признаки призывов к ненависти и нетерпимости, разжигания межнациональной розни, в том числе через призывы к созданию неправовым способом социальных и общественных организаций по признакам агрессивного противопоставления "русскоязычного общества" всем другим социальным и языковым группам, проживающим в Украине.



Теги: проверка, телеканал, Медведчук
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх