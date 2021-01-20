"Квартал 95" продал франшизу "Лиги смеха" российскому каналу СТС

20.01.2021 14:00

Проект студии Квартал 95 "Лига смеха" продан российскому каналу СТС и будет запущен уже этой весной, сообщает LIGA.net.

По оценкам участников рынка, студия Квартал 95, в которой Владимиру Зеленскому до президентства принадлежала 18%-я доля, предоставила права на адаптацию шоу и может получать до $15 000 за каждый эпизод.

В пресс-службе Квартала на запрос о продаже прав на Лигу смеха в Россию ответили, что студия Квартал 95 с 2012 года сотрудничает со шведской компанией Eccho Rights, которая является эксклюзивным представителем в отношении дистрибуции контента студии Квартал 95 за пределами территории Украины. При этом Eccho Rights обладает собственной стратегией продаж, на которую правообладатель не влияет.

Главный редактор Международного союза КВН и теперь руководитель российской Лиги смеха Евгений Донских в ходе презентации проекта 14 января сообщил, что сделка оформлена как покупка франшизы, которую СТС приобрел давным-давно, а около года назад привлек к подготовке проекта Международный союз КВН.