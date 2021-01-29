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Из-за коронавируса умер легендарный советский актер

29.01.2021 09:00
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Из-за коронавируса умер легендарный советский актер

В возрасте 87 лет скончался артист театра и кино Василий Лановой, сообщила российским информагентствам его супруга Ирина Купченко, сообщает BBC.
Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 января. В ночь на 28 января ему стало хуже, он был помещен в реанимацию.
О смерти актера также сообщил московский мэр Сергей Собянин.
"Пришла горькая новость. Ушёл из жизни великий артист, всенародно любимый актёр Василий Семенович Лановой", - написал Собянин на своей странице в "Инстаграме".
Василия Ланового называли самым красивым актером советского кино и театра. Даже в старости он оставался, что называется, интересным мужчиной.
Соответственно, и играл он в основном романтических героев: Павку Корчагина, капитана Грея в "Алых парусах", Ивана Варавву в "Офицерах", Шервинского в "Днях Турбиных". Всего Лановой участвовал в 78 фильмах и сыграл 54 роли в московском театре Вахтангова, где служил без перерыва с 1957 года.



Теги: смерть, Василий Лановой, COVID-19
 
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