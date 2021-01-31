Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Во львовском парке установили копию башни Донецкого аэропорта10:00
- В Дании фильм о жизни детей прифронтового Донбасса включили в школьную программу17:00
- Из-за коронавируса умер легендарный советский актер09:00
- Телеканал "112 Украина" оштрафовали за разжигание вражды16:00
- В Дубае открылась самая высокая в мире карусель13:00
- "Квартал 95" продал франшизу "Лиги смеха" российскому каналу СТС14:00
- Стал известен транслятор церемонии инаугурации Байдена в Украине17:00
- Телеканал Медведчука проверят на предмет разжигания межнациональной вражды17:00
- Сегодня состоится премьера сериала об "украинском Шерлоке" (ВИДЕО)09:00
- В Кабинете Министров Украины состоялся борщ-батл (ВИДЕО)16:00
Во львовском парке установили копию башни Донецкого аэропорта
31.01.2021 10:00
Копию диспетчерской башни Донецкого аэропорта, созданную в честь "киборгов", установили в Парке культуры и отдыха им. Богдана Хмельницкого во Львове. Как сообщает корреспондент Укринформа, церемония открытия башни прошла в субботу, 30 января.
Мероприятие приурочили к шестой годовщине трагических событий в Донецком аэропорту.
Полутораметровую металлическую башню установили на центральной аллее парка. Внутри инсталляции находится лампадка как вечная память о героях, которые не вернулись из Донецкого аэропорта. Вокруг башни расположены информационные стенды с воспоминаниями ветеранов ДАПа, здесь же находятся Qr-коды со ссылками на видео обороны аэродрома.
Теги: Донбасс, Львов, памятник, парк, Донецкий аэропорт
Читайте также:
- В Докучаевске открыли памятник пчеле
- На весь Донецк осталось 79 ветеранов
- Фотособытия недели (15-21 октября). Осенние достижения и зимние ужасы
- Через 26 лет после установки памятника на братской могиле появилась мемориальная доска
- Во Львове установят памятник расстрелянным ученым
- В Донецке памятник "украсили" стальными колючками (ФОТО)
- В ОРДО заявили о ранении мирного жителя13:00
- В РФ отрицают поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО09:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 29 января17:00
- На Донбассе ранены двое украинских воинов13:00
- "Минздрав ДНР" заявил о прибытии российской вакцины от COVID-19 30-31 января09:00
- Песков огорчил донбасских сепаратистов13:00
- В "ЛНР" сеть супермаркетов «Народный» уличили в неуплате налогов12:00
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»17:00
- 29 января возобновит работу гуманитарный коридор в Еленовке15:00
- Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО13:00
- В РФ на протестах в поддержку Навального задержали более 3 тысяч человек (ВИДЕО)17:00
- Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля15:00
- В ОРДО заявили о ранении мирного жителя13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 31 января11:00
- Во львовском парке установили копию башни Донецкого аэропорта10:00
- В РФ отрицают поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО09:00
- Почти 140 человек пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 29 января17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 января15:00
- На Донбассе ранены двое украинских воинов13:00
- Представлен календарный план вакцинации в Украине11:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Песков огорчил донбасских сепаратистов
- В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов
- В ОРДЛО презентовали доктрину «Русский Донбасс»
- В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»
- Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу
- В РФ отрицают поставки вакцины "Спутник V" в ОРДЛО
- В "ЛНР" сеть супермаркетов «Народный» уличили в неуплате налогов
- Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО
- "Минздрав ДНР" заявил о прибытии российской вакцины от COVID-19 30-31 января
- В ОРДО заявили о ранении мирного жителя