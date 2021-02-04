Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

В костеле в Хмельницком открыли музей российско-украинской войны

04.02.2021 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В костеле в Хмельницком открыли музей российско-украинской войны

Настоятель храма из Хмельницкого отец Николай Лучинский создал военный музей о вооруженном конфликте на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ.
Все экспонаты он сам привез из капелланских поездок на Донбасс, в одной из которых и возник замысел создать музей.
Музей расположен в двух комнатах. В первой из них собрали все, что принесла война - разорванные снаряды, предметы армейского быта, военные костюмы и флаги. Вторая воспроизводит блиндаж: здесь максимально точно передали условия, в которых на фронте живут защитники Украины.
На открытии музея побывали ветераны, волонтеры, горожане, родные которых погибли на войне.
"Приходя сюда, люди могут понять, в каких условиях находятся наши военные, что именно забирает их жизни и какова цена этого мира для нас", - отметил организатор музея.



Теги: Донбасс, Хмельницкий, война, музей, храм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх