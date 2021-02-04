В костеле в Хмельницком открыли музей российско-украинской войны

04.02.2021 09:00

Настоятель храма из Хмельницкого отец Николай Лучинский создал военный музей о вооруженном конфликте на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ.

Все экспонаты он сам привез из капелланских поездок на Донбасс, в одной из которых и возник замысел создать музей.

Музей расположен в двух комнатах. В первой из них собрали все, что принесла война - разорванные снаряды, предметы армейского быта, военные костюмы и флаги. Вторая воспроизводит блиндаж: здесь максимально точно передали условия, в которых на фронте живут защитники Украины.

На открытии музея побывали ветераны, волонтеры, горожане, родные которых погибли на войне.

"Приходя сюда, люди могут понять, в каких условиях находятся наши военные, что именно забирает их жизни и какова цена этого мира для нас", - отметил организатор музея.