Жену Медведчука занесли в базу "Миротворца"

08.02.2021 14:00

Супруга депутата Виктора Медведчука ведущая Оксана Марченко попала в базу сайта "Миротворец", сообщает Телеканал новостей «24».

Информация появилась на сайте "Миротворец" в понедельник, 8 февраля. Авторы публикации отмечают, что Оксану Марченко внесли в базу из-за отрицания российской агрессии и попытках легализации оккупации Крыма.

"Финансирование террористов и российских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", – говорится в источнике.

В публикации отметили, что Оксана Марченко вела незаконную коммерческую деятельность в оккупированном Крыму, принимала участие в контрабандных перемещениях грузов и товаров.